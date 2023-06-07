Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi

Amasya'nın Kızıl Kışlacık köyünde geçen hafta pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin (30) çifti ile arkadaşları Murat Ekşi'nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı.
Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken arkadaşı Murat Ekşi'nin ise yapılan çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.
Şahin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle namazına müteakip Belediye Gasılhanesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Zilal Şahin, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Amasya'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden genç kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video