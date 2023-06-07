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Giriş Tarihi: 7.6.2023 13:36 Son Güncelleme: 7.6.2023 14:00

Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi

Amasya'da, piknik yaptıkları alanda eşi ve arkadaşıyla birlikte otomobilde sel sularına kapılan Zilal Şahin (30) gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Umut YEŞİLYURT Umut YEŞİLYURT
Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi

Amasya'nın Kızıl Kışlacık köyünde geçen hafta pazar günü pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin (30) çifti ile arkadaşları Murat Ekşi'nin (38) içinde bulunduğu otomobil sele kapıldı.

Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp kurtulurken arkadaşı Murat Ekşi'nin ise yapılan çalışmasıyla cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD, Sualtı Arama Kurtarma, İl Jandarma Komutanlığı, DSİ ve İl Özel İdare ekipleri, iş makineleriyle Zilal Şahin'i arama kurtarma çalışmalarını dün gece de sürdürdü. Acı haber gece yarısı geldi. Ekipler Zilal Şahin'in cansız bedenine piknik yaptıkları alana yaklaşık 150 metre mesafede ulaştı.

Şahin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak bugün öğle namazına müteakip Belediye Gasılhanesine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Zilal Şahin, Tekirdede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Sel sularına kapılıp hayatını kaybeden Şahin toprağa verildi
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