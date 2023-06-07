Amasya’da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden genç kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video
Amasya’da piknik için gittikleri göletin kıyısında yaşanan selde kaybolan, cansız bedeni aramalar sonucu 3 gün sonra bulunan 1 çocuk annesi Zilal Şahin (30), son yolculuğuna uğurlandı.
Geride acılı eşini ve 12 yaşındaki kızı Elizan'ı bırakan Şahin, Tekirdede Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye katılan Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Tufanoğlu da aileye başsağlığı diledi.
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