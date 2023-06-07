Amasya’da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden genç kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video 07.06.2023 | 13:40 Amasya’da piknik için gittikleri göletin kıyısında yaşanan selde kaybolan, cansız bedeni aramalar sonucu 3 gün sonra bulunan 1 çocuk annesi Zilal Şahin (30), son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz 4 Haziran Pazar günü il merkezine bağlı Kışlacık köyündeki gölete piknik yapmaya giden Serkan Şahin, eşi Zilal Şahin ve arkadaşı Murat Ekşi, bir anda bastıran kuvvetli sağanağa yakalandı. İçinde bulundukları otomobil sele sürüklendi. Kendi çabalarıyla kurtulan Serkan Şahin çevredekilerden yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Dalgıçların da katıldığı aramalarda önce Murat Ekşi'nin cansız bedeni bulundu. Ekşi, önceki gün son yolculuğuna uğurlandı. İş makinelerinin de katıldığı aramalarda bugünün ilk saatlerinde de bir çocuk annesi Zilal Şahin'in cenazesi bulundu.Geride acılı eşini ve 12 yaşındaki kızı Elizan'ı bırakan Şahin, Tekirdede Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Cenazeye katılan Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Muammer Tufanoğlu da aileye başsağlığı diledi.