Semt pazarında kaldırım çöktü! Kıyafetler boşluğa yuvarlandı

Olay, saat 10.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Ahmet Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Danış ve yanındaki bir esnaf her hafta olduğu gibi satmak istedikleri ürünlerin bulunduğu askıları kaldırıma dizdi.

BÜTÜN KIYAFETLER ASKILARI İLE BİRLİKTE BOŞLUĞA YUVARLANDI

Ancak, kısa süre sonra altı inşaat temeli kazılması nedeniyle boşalan kaldırımın üzerindeki bütün kıyafetler askıları ile birlikte boşluğa yuvarlandı. Şans eseri bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmadığı belirtildi.