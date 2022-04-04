Senelerce pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Kumral Bodur, 38 yıl boyunca erkek kimliğine kavuşabilmek için mücadele etti.1972 yılında nüfus dairesinde yapılan hata nedeniyle pembe kimliğe sahip olan Kumral Bodur, 50 yıllık hayatının 38 yılını kadın kimliği ile geçirdi. Yaşadıklarını SABAH'A anlatan Kumral Bodur, "rahmetli babam Salim Bodur, yıllar önce nüfus müdürlüğüne giderek oğullarım Ümral, Arif, Kadir, Kumral, Bekir, Ali Bodur' kimlik çıkartacağım demiş. Daha sonra nüfus müdürlüğü çocuklarının kimliklerini hazırlamış. Babam kimlikleri almak için nüfus dairesine gitmiş ve zarfın içine konulmuş hazırlanan kimlikleri alıp köye gelip, ağabeylerime , kardeşlerime ve bana kimliklerimizi vermiş. Baktığımızda herkesin kimliği mavi benim pembe çıktı. O zaman ilkokula başlamıştım. Kimliğimi gören öğretmenim bana "sen babana söyle kız kimliğini değişsin, okula öyle gel" dedi. Babam da öğretmene "siz okutun çocuğumu, okul bitsin kendi değiştirir", dedi.

"15 HAKİM,19 SAVCI DEĞİŞTİ, KİMLİĞİM DEĞİŞMEDİ"

Eskiden yokluk olduğunu söyleyen Kumral Bodur, İlkokulu bitirdikten sonra bir lokanta da işe girdim. Çalıştığım lokantaya hakimler, savcılar gelirdi. Onlara sorunumu anlattım. Kimliğimi değiştirmek için mahkemeye gittim. Her hakim ve Savcı duruşmada biz halledeceğiz, değiştireceğiz dediler ama 38 yıl kadın kimliğimi bir türlü değiştiremedim. Bu zamana kadar mahkemelerde 15 hakim ve 19 savcı değişti ama benim kimliğim değişmedi.