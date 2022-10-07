Serebral Palsiye rağmen eğitime devam ediyor: Fizik dehası Yusuf’un hedefi profesörlük





Annem de bu duruma çok üzülmüş. 'Oğluma öyle bakma, göreceksin ileride profesör olacak' demiş. Ben de o yolda ilerliyorum. Fizik profesörü olmak istiyorum. SP'li arkadaşlarıma da eğitimlerine önem vermelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.