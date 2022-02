Sevgililer günü'nde şehit ailelerinden duygusal paylaşım: "Yakın olmak için şehitliğin karşına taşındım"

'BİZE HER GÜN SEVGİLİLER GÜNÜ' DERDİ



EVİMİ ŞEHİTLİĞİN KARŞISINA TAŞIDIM:

Biz 20 yıllık evliydik. Eşim 'Bize her gün sevgililer günü canım. Ben seni her gün candan seviyorum. Biz ömür boyu eşiz' derdi. Eşim şehit olduktan sonra her özel günü onunla geçirmek için evimi şehitliğin karşısına taşıdım.







Eşimi çok seviyorum ve çok özledim. Dürüst, çok iyi bir eş çok iyi bir babaydı. Ben ondan razıyım rabbim de eşimden razı olsun ve öbür dünyada kavuşmayı nasip etsin. Her gün eşime kavuşacağım günü bekliyorum. Rabbim tez zamanda beni Mustafa'ma kavuştursun.