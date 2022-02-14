Sevgililer günü'nde şehit ailelerinden duygusal paylaşım: "Yakın olmak için şehitliğin karşına taşındım"

EŞİMİN EN BÜYÜK HEDİYESİ KIZIM



SALİH'İMSİZ İLK 14 ŞUBAT'IM: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu eşim Yüzbaşı Salih Sarıoğlu (34) şehit oldu. O zaman 7 aylık evli 3 aylık da hamileydim. Salih hep bir kızım olsun ismi de Mevsim olsun istiyordu. Kızımız Mevsim Nil doğdu 4,5 aylık oldu. Bugün Salih'im olmadan ilk 14 Şubatımız. 19 gün sonra şahadetinin üzerinden 1 yıl geçmiş olacak. Eşimin sesine ve kokusuna hasret kaldım. Evladım Allahın ve Salih'in bana en güzel hediyesi.







HAYAL ETTİĞİ GİBİ BÜYÜTMEYE ÇALIŞIYORUM: Hayalini kurduğumuz rüya gibi bir düğünle dünya evine girmiştik. Evlenince 'erkek adamın kız çocuğu olur' diyerek baba olmak istediğini söylemişti. Doğmamış kızımız ile ilgili hayaller kuran, babalık duygusunu tadamadan şahadet şerbetini içen Salih'in yerine ben kızımızı onun istediği gibi büyütmeye çalışıyorum. Hamileyken daha çok acı çekiyordum ama kızım dünyaya gelince bir nebze olsun acım hafifledi. Evladım Allahın ve Salih'in bana en güzel hediyesi. Kızım aynı babasına benziyor, bu beni çok mutlu etti. Kızıma baktıkça eşimi hatırlıyorum. İlk sevgililer gününde eşim görevdeydi nikah günü için bana vekalet vermişti. Geçen yıl da hamileydim üşümeyim diye mont almıştı. Ama bana en güzel hediyesi kızım Mevsim oldu.