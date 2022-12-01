Sevgilisinin ailesi korkulu rüyası oldu! Artık iş yerinde kalıyor...

Olay, Çukurova ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre uydu cihazı tamiri yapan Musa Şahbudak'a bundan bir yıl önce telefon geldi. Telefonda Şahbudak, Mavi bulvardaki bir eve çağrılarak uydu tamiri yapılması istendi, o da oraya giderek uydu tamirini gerçekleştirdi. Aynı evden bir süre sonra tekrar çağrılan şahıs uydunun yine bozulduğu ve tamir edilmesi talebi aldı. Şahbudak tekrar giderek yine uyduyu tamir etti. Bu arada evde bulunan İlkay K. ile Şahbudak yakınlaşıp önce arkadaş bir süre sonra da sevgili oldu. Daha sonra bu evde kalmaya başlayan. Şahbudak, sevgilisinin babası A.K. ve kardeşi C. K. ile de tanıştı. İddiaya göre bir süre sonra Şahbudak'ı darp edip aracını gasp edip, para ve çeşitli eşyalarını aldılar.