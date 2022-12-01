Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
Sevgilisinin ailesi kabusu oldu! Artık iş yerinde yatıyor... | Video 01.12.2022 | 11:36
02:13
Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya uçtu! O anlar kamerada | Video 01.12.2022 | 11:05
00:39
03:11
Kartal’da beton mikseri dehşeti kamerada | Video 01.12.2022 | 11:01
07:39
00:29
1 milyon lira değerinde 2 kilogram metamfetaminle yakalandı | Video 01.12.2022 | 11:01
04:43
Masa tenisi oynayan kedi hayran bıraktı | Video 01.12.2022 | 11:01
02:34
Su samurlarının balık kavgası kamerada | Video 01.12.2022 | 11:02
04:49
7 kilometre lastik izi sürüp hırsızı kıskıvrak yakaladılar | Video 01.12.2022 | 09:57
02:14
08:54
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 1 Aralık 2022 Perşembe atv izle! | Video 01.12.2022 | 10:30
00:41
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı | Video 01.12.2022 | 09:58
02:14
"Arabamı çizdin" kavgasında ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2022 | 10:02
04:49
7 kilometre lastik izi sürüp hırsızı kıskıvrak yakaladılar | Video 01.12.2022 | 10:02
02:40
Çelik kasadan 52 bin liralık hırsızlık kamerada | Video 01.12.2022 | 10:05
01:24
03:42
01:28
Nişandaki "Argo konuşma" kavgasında yumruklar havada uçuştu | Video 01.12.2022 | 08:56
02:47
Üniversite öğrencisi 13. kattan düşerek hayatını kaybetti 01.12.2022 | 08:49
Adana’da uydu tamircisi bir süre önce tamir için çağrıldığı evde tanıştığı kızla arkadaş olduktan sonra kızın babası ve ağabeyi tarafından gasp edildiğini onların yüzünden yatacak yerinin bile kalmadığını iş yerinde yattığını iddia etti.
Kız arkadaşıyla tanıştıkları ilk dönemde ailesiyle hiçbir sorun olmadığını ancak daha sonra kendisinden sürekli maddi çıkar beklentisi olduğunu belirten Musa Şahbudak, sevgilisinin babası ve kardeşi tarafından kaçırıldığını öne sürerek, "Beni bir eve götürüp darp ettiler. Benim otomobilimi gasp ettiler. Otomobilde bulunan 9 bin lira parayı, cep telefonu, elektronik eşyaları, iki altın bileziği ve değerli eşyaların tümünü aldılar. Daha sonra benim otomobilim ile gittiler. Beni bunları alınca bıraktılar. Daha sonrada otomobilimle kaza yapıp getirdiler" dedi.
Sevgilisinin babası ve kardeşinin daha sonrada kendisini tehdit ettiğini, oturduğu evi bastıklarını da ileri süren Şahbudak, "Bu nedenle komşular rahatsız olduğu için ve korktuğumdan evde kalamaz oldum. Şimdi iş yerinde yatıp kalkıyorum. Sevgilimin önce bu işin içinde olduğunu düşünmüyordum ama artık onun da bu işin içinde olduğunu tahmin ediyorum. Ben bu aileden şikayetçiyim" diye konuştu.