Sıcaklıklar düşecek: Kar geliyor

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. İstanbul'da dün fırtınadan kaynaklı Beşiktaş-Adalar, Bostancı-Moda-Karaköy- Kabataş ve Maltepe-Adalar vapur seferleri iptal edildi.Bursa'da fırtına deniz otobüsü seferlerine iptal getirdi.Ankara Valiliği, kentin güney kesimlerinde kuvvetli rüzgâr beklendiğini belirterek, çatı uçması ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.İzmir'de etkili olan yağmur ise otogar bölgesini sular altında bıraktı. Bodrum katları ve bazı dükkanlara ise su bastı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Orkun Erkuş bugün Karadeniz'in batısı, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlı geçeceğini ve güney yönlerinden kuvvetli rüzgârın etkili olacağını ifade etti. Buna göre Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu parçalı bulutlu. İç Anadolu'nun batısı çok bulutlu olması bekleniyor.Yarından Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı diğer yerler yağmurlu geçecek. Yer yer Karadeniz'in batısı, Ege, Marmara, Akdeniz'de yağışlar kuvvetli olacak. Çarşamba günü ise tüm yurtta kar yağışı bekleniyor.Türkiye genelinde en etkili kar yağışı salı ve çarşamba günü Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde etkisini gösterecek. Perşembe günü kar ülkeyi terk ediyor.İstanbul'da salı günü yağmurla başlayan yağış gece saatlerinden itibaren yükseklerde karla karşılık yağmur yapacak. Çarşamba yağmurlu ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu olacak.İstanbul salı altı derece, çarşamba en yüksek beş, en düşük 3 derece olacak. İzmir'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşüyor.