Şiddet gören kadın barikat kurmuştu! Şüpheli evinin önünde iki bıçakla yakalandı

Eyüpsultan'da yaşayan Dilek Acu (41), 2009 yılında tanıştığı Ahmet Çelik ile dini nikah kıyarak evlendi. Çiftin bu birlikteliğinden 2010 yılında çocukları dünyaya geldi. Alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Çelik, iddiaya göre eşine hamileyken şiddet uygulamaya başladı. Defalarca şikayetçi olan Acu, tehditlerine dayanamayıp doğum yaptıktan sonra Çelik'ten ayrıldı. Bu süre zarfında Acu, Çelik'ten tekrar şikayetçi oldu. Yaklaşık 10 yıl sonra 2020 yılında işsiz kalan Acu, Çelik'in ailesinin yaşadığı evin karşısında Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait bir arazide, tek katlı bir ev yaparak kızıyla birlikte yaşamaya başladı.

EVİNİN ÖNÜNE BARİKAT KURDU

Çelik kendisiyle tekrar evlenmek istedi. Çift tekrar birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre Çelik, alkol kullandıktan sonra eşi ve kızına şiddet uyguladı. Kızını can güvenliği için çocuk esirgeme yurduna veren anne Acu, kendisi için de uzaklaştırma kararı talep etti. Yıllardır esir hayatı yaşadığını ifade eden Acu'nun evine taktırdığı kamera sistemi de Çelik tarafından parçalandı. Son olarak geçen hafta Dilek Acu'yu darbederek bıçakla kolunu çizdi. 9 Haziran'da uzaklaştırma kararı iptal edilen Acu, kendisini korumak için demir kapı yaptırdı, evinin önüne barikat kurdu. Acu, yıllardır yaşadığı kabus dolu günleri anlatarak, Çelik'in ceza almasını talep etti.

EVİN ETRAFINDA İKİ BIÇAKLA GEZİYORDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri şüpheli Ahmet Çelik'i bugün yakalayarak gözaltına aldı. Dilek Acu'nun evinin önünde 2 bıçakla dolaştığı tespit edilen şüpheli emniyette tehdit ve hakaret suçlarına yönelik yürütülen soruşturma ardından yarın adliyeye sevk edilecek.

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