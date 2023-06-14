Şiddet gören kadın barikat kurmuştu! Şüpheli evinin önünde iki bıçakla yakalandı | Video

İstanbul Eyüpsultan'da, imam nikahı ile birlikte yaşadığı ve alkol bağımlısı olduğu öne sürülen Ahmet Çelik'ten (46) şiddet gördüğünü iddia eden Dilek Acu (41), kendini korumak için evinin önüne barikat kurmuştu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Ahmet Çelik’i gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.