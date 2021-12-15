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Giriş Tarihi: 15.12.2021 01:11 Son Güncelleme: 15.12.2021 01:28

Şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ'da yollar kapandı

İHA
Şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ’da yollar kapandı

Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ'da şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yolların açılması için bölgeye dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.

Uludağ'da yoğun kar yağışı başladı. Kısa süre içinde kar etkisini gösterirken yollar kapandı. Dağ yolunda kar kalınlığının 35 santimetreye ulaşmasına neden oldu.

ULUDAĞ YOLU KARLA KAPLANDI

Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 15'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

Şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ'da yollar kapandı | Video

BÖLGEYE DOZERLER VE KAR KÜREME ARAÇLARI SEVK EDİLDİ

Karayolları 143. Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi kapanan yolların açılması için dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.

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Şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ'da yollar kapandı
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