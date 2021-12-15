Uludağ'da yoğun kar yağışı başladı. Kısa süre içinde kar etkisini gösterirken yollar kapandı. Dağ yolunda kar kalınlığının 35 santimetreye ulaşmasına neden oldu.
ULUDAĞ YOLU KARLA KAPLANDI
Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolu da 15'inci kilometreden itibaren karla kaplandı. Yolda kalan araçlar kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ'da yollar kapandı | Video
BÖLGEYE DOZERLER VE KAR KÜREME ARAÇLARI SEVK EDİLDİ
Karayolları 143. Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi kapanan yolların açılması için dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.