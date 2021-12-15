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OTOMATİK OYNAT
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Şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ'da yollar kapandı | Video 15.12.2021 | 01:21
00:09
Trafikte makas atan sürücüye bin 627 TL ceza | Video 14.12.2021 | 21:03
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Çanakkale’de şiddetli yağış sebebiyle yolları su bastı | Video 14.12.2021 | 17:48
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Edremit’te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü | Video 14.12.2021 | 17:42
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Muğla'da narkotik operasyonunda 5 tutuklama | Video 14.12.2021 | 17:01
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Antalya‘da denizde çıkan hortumlar korkuttu | Video 14.12.2021 | 16:44
02:08
Aracın zulasındaki uyuşturucuyu 'Aleks' buldu | Video 14.12.2021 | 16:40
01:54
İzmir'in iki ilçesinde yangın dehşeti! 2 ölü | Video 14.12.2021 | 16:38
00:25
Uşak’ta 3 torbacı tutuklandı | Video 14.12.2021 | 16:36
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Antalya’nın dünyaca ünlü sahilinde karpostallık görüntü | Video 14.12.2021 | 16:16
02:04
Arkadan çarpıp kaçtı, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı | Video 14.12.2021 | 15:15
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Çay demlerken tüp bomba gibi patladı! Ev harabeye döndü | Video 14.12.2021 | 15:25
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İBB Zabıtası Esenler’deki ücretsiz çay stantlarını yıkıyor! | Video 14.12.2021 | 15:49
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Diyarbakır'da Adliye çıkışı silahlı kavga! 1 ölü, 3 yaralı | Video 14.12.2021 | 15:46
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Kış turizminin önde gelen merkezlerinden Uludağ'da şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. Yolların açılması için bölgeye dozerler ve kar küreme araçları sevk edildi.