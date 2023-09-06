Şiddetten kurtuldu başarı hikâyesi yazdı

Şiddet mağduru Fadime Aslan'ın kadınlara örnek bir başarı hikâyesi var. Aslen Tokatlı olan 3 çocuk annesi Fadime Aslan, 20 yıl önce gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski Maliye Bakanı Sümer Oral'ın evinde temizlikçi olarak çalışmaya başladı. Eşi de inşaatlarda çalışan Fadime Aslan, kısa süre sonra Sümer'in aşçısı oldu. Sonraları ise çeşitli işletmelerde yine aşçı olarak çalışan Aslan, 29 yıllık evlilik hayatı boyunca eşinden şiddet gördü. En büyük hayali ise kendi işini kurup kadınlarla birlikte üretim yapmaktı. Ne gördüğü şiddet ne de yaşadığı acılar onu hayallerinden alıkoymadı.Bu hayali için en iyi bildiği işten başlamak isteyen Aslan, 2015'te Bodrum mandalinasından çeşitli yiyecekler üretmeye başladı. Ürettiği yiyecekler çok beğenilince, mandalina dolmasından mandalina sütlacına, mandalina pekmezinden mandalina pestiline kadar 18 ayrı ürünün patentini de aldı. Ardından da eşinden boşanmak için dava açtı. Ancak boşanmayı kabul etmeyen eşi, 4 yıl süren boşanma davası sürecinde, şiddet uygulamayı sürdürdü. Vazgeçiremeyince de tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine Mayıs 2021'de eşine elektronik kelepçe takıldı. O dönemde ülke genelinde elektronik kelepçeyle korunan 7 kadın arasındaydı. Ege Bölgesi'nde ise tek kadındı. Eşi Mayıs 2022'de ölünce ise dava düştü. Fadime Aslan da bu yılın başlarında, yeni bir hayat kurmak için memleketi Tokat'ın Turhal ilçesine döndü.İlçede, 3 yıl önce Ticaret Bakanlığı'nın KOOP-DES Programı ve devletin sağladığı maddi destekle kurulan ancak faaliyete geçirilemeyen Kadın Girişimi Üretim İşletme Kooperatifi'nin başına geçen Aslan, 8 kadınla birlikte kolları sıvadı.Turhal Belediyesi de kooperatife yer tahsis etti. Aslan ve Turhallı kadınlar, geçen temmuzda yine belediyenin hammadde desteğiyle sebze kuruları, reçel, marmelat, konsantre ürünler, kışlık sos, turşu, sirke, salça, mandalina kabuğu unu, madalina ekşisi, mandalina reçeli, marmeladı ve erişte gibi birçok ürünün üretimine başladı.SABAH'a konuşan Aslan, "Başarmak için önce hayal ettim ve inandım. Sonra da azmettim ve başardım. Amaç kadının emeğine değer katmak. Diğer Turhallı kadınları da bize katılmaya çağırıyorum" dedi.