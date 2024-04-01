Siirt’te seçim kavgası

Siirt'in Konacık Köyü'nde iki grup arasında muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde oy kullanma işlemi sürerken iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. Kavgada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İ.A. (54) müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli B.K. üzerindeki tabancayla yakalandı. Jandarma ekiplerince köyde, polis ekiplerince de hastanede güvenlik önlemleri alındı.