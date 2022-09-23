Sipariş getiren kurye hırsızlık yaptı: Kayıtları izleyince şoke oldular!

Ayakkabısı çalınan Gürsoy Soylu, "Akşam ayakkabıları düzeltiyorduk, bir baktık ayakkabılar yok. Annem sordu ayakkabıları ne yaptın diye, ben de bilmediğimi söyledim. Daha önceden de aynı şeyler oldu, eve girmeye de çalışmışlardı. Kameradan baktım, kurye geliyor siparişi teslim edip ayakkabıları alıp gidiyor. Adam çok profesyonel. Ayakkabının değeri 800 lira civarı var. Yetkililerden, hırsızın cezasız kalmamasını istiyorum. Bana o ayakkabıyı geri getirseler de ben giymem. Bana başka bir ayakkabı getirsinler ya da paramı versinler" dedi.