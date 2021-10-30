Siyam ikizleri üniversiteyi bitirdi! İlk görevlerine başladılar

"YENİ GÖREVİMİZDE ÇOK MUTLUYUZ"

Siyam ikizleri, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kütüphanesi'nde göreve başladı. Kütüphaneye yeni gelen kitapları raflara yerleştiren ikizler, çalışmayı çok sevdiklerini ve artık kendi ayakları üzerinde durduklarını ifade etti. Yeni göreve başladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Ayşe ve Sema Tanrıkulu, "Yeni görevimiz çok mutluyuz. Bize destek olan ve bu görevde layık gören Cumhurbaşkanımıza, diyanet işleri başkanımıza ve il müftümüze çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendilerinden. Kitaplarla iç içe olmak bizi çok mutlu etti. İnsan kendi ayakları üzerinde durmalı. Biz ayaklarımızın üzerinde durduğumuza inanıyoruz ve çok mutlu oluyoruz" dediler.