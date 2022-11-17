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Giriş Tarihi: 18.11.2022

Siyanürlü evi hırsızlar soydu

Fatih’te üç yıl önce 4 kardeşin siyanür içerek hayatlarına son verdikleri ev mühürlendi. Ancak 3 yıldır kapalı olan eve bir süre önce hırsızların girip eşyaları çaldığı ortaya çıktı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Siyanürlü evi hırsızlar soydu
İstanbul Fatih'te 3 yıl önce siyanür içerek hayatlarına son veren 4 kardeşin mühürlenen ve yapılan analizlerde siyanürün bulunmadığı ev, aradan geçen süreye rağmen açılmadı, ancak eve geçtiğimiz günlerde hırsız girdi. Siyanürden ölen kardeşlerin arkadaşı Serpil Alkan, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında bulunan evin açılması için 3 yıldır mücadele verdiğini hatırlatarak, "Evde siyanür kalmamasına rağmen bunca zamandır evin açılmamasını anlayamıyorum. Önceki gün evin durumunu görmek için gittiğimde kapıdaki mührün hırsızlar tarafından koparılarak içeri girildiğini görünce neye uğradığımı şaşırdım. Eşyaları çalmışlar" dedi. Alkan, "O evde benim 36 yıllık arkadaşlarım Oya (54), Yaşar (56), Cüneyt (48) ve Kamuran Yetişkin (60) siyanür içerek hayatlarını kaybettiler. AFAD, bilirkişi, avukatım ve hâkimle birlikte birkaç kişi arkadaşlarımın evinde siyanür ölçümü yaptırdım, temiz çıktı. Temiz raporu çıkan ev bir türlü açılamadı" diye konuştu.

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Siyanürlü evi hırsızlar soydu
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