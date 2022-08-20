SMA hastası Arden’in kas ve kemikleri de eriyor

'SİZ HİÇ OĞLUNUZA SARILMAKTAN KORKTUNUZ MU?'

Oğlu için canla başla savaşan anne Nazlı Beler'in gözyaşları hiç dinmiyor. Canı açımasın diye çocuğuna parmağının uçlarıyla masajlar yapan Nazlı Beler, "Canı acımasın diye evladınızı kucağınıza almaktan korktunuz mu hiç? Ben korkuyorum. Kemikleri kırılacak diye korktum. Peki ya şefkatle elini, ayağını, göğsünü okşarken kemikleri elinize battığı oldu mu? Benim oldu. Ya da ilaç ve cihaz kokuları arasında evladınızın kokusunu aradınız mı hiç? Ben aradım. Yavrumun artık gücü kuvveti tükendi. Bir deri bir kemik kaldı. Canı acımasın diye kucağıma bile alamıyorum. Kasları bir bir eriyor. Evine doyamadan, beşiğinde rahat bir uyku çekemeden hastaneler evi oldu. Dokunmaya bile kıyamadığım vücudunun her yanı iğnelerden delik deşik olup morardı. Evladının acısını dindiremediği için kendini yetersiz bulan bir anneyim. Ne olur evladıma elinizi uzatın" dedi.