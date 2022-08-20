SMA hastası Arden’in kas ve kemikleri de eriyor

Nazlı ve Aziz Beler çiftinin çocukları Arden Ömer Beler'e henüz 2,5 aylıkken SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Bunun üzerine aile çocuklarını tedavi ettirebilmek için valilik onayıyla yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamından şuana kadar paranın yüzde 57'si toplanabilmiş durumda. Arden Ömer'in minik vücudu bu süre içerisinde 3 defa mide kanaması geçirdi.
Hastanede günlerce tedavi gören minik Arden'in kas ve kemikleri de erimeye başladı. Yutkunma kasını da kaybeden Arden, Burnundan midesine kadar uzanan NG hortumuyla beslenmeye çalışıyor. Sadece 3 kilo 800 gram ağırlığında olan Arden, gün geçtikçe gücünü de kaybediyor.
'SİZ HİÇ OĞLUNUZA SARILMAKTAN KORKTUNUZ MU?'
Oğlu için canla başla savaşan anne Nazlı Beler'in gözyaşları hiç dinmiyor. Canı açımasın diye çocuğuna parmağının uçlarıyla masajlar yapan Nazlı Beler, "Canı acımasın diye evladınızı kucağınıza almaktan korktunuz mu hiç? Ben korkuyorum. Kemikleri kırılacak diye korktum. Peki ya şefkatle elini, ayağını, göğsünü okşarken kemikleri elinize battığı oldu mu? Benim oldu. Ya da ilaç ve cihaz kokuları arasında evladınızın kokusunu aradınız mı hiç? Ben aradım. Yavrumun artık gücü kuvveti tükendi. Bir deri bir kemik kaldı. Canı acımasın diye kucağıma bile alamıyorum. Kasları bir bir eriyor. Evine doyamadan, beşiğinde rahat bir uyku çekemeden hastaneler evi oldu. Dokunmaya bile kıyamadığım vücudunun her yanı iğnelerden delik deşik olup morardı. Evladının acısını dindiremediği için kendini yetersiz bulan bir anneyim. Ne olur evladıma elinizi uzatın" dedi.
'OĞLUMUZLA HAYALLERİMİZ VAR'
Baba Aziz Beler ise oğlu ile hayallerini şu cümlelerle ifade etti: "Her anın kıymetini bilmek lazım. Hele ki SMA anne, babasıysanız. Benim hayallerim vardı. Oğluma futbol oynamayı öğretecektim. Onu parka götürecektim. Beraber balık tutacaktık. Tüm hayallerim bu pencerenin dışında kaldı. Şimdi oğlumla makinelerden ayrı kaldığı zamanlarda vakit geçirmeye çalışıyorum. Biliyorum ki makinelerden ayrılamadığında bu pencereden dışarıya bakmak da bir hayal olacak. Benim evladımı siz kurtarabilirsiniz. Tüm ümitlerim Allah'ın izniyle sizlerin elinde. Oğlumun elini bırakmayın" ifadelerini kullandı.