SMA’lı ikizler için zamanla yarış

Van'da, ailesiyle geçirdikleri trafik kazası sonrası yapılan tahlillerde, 4 yaşındayken SMA Tip-2 teşhisi konulan ve 5 yıldır bakımlarını üstlenen halalarının yaşadığı İstanbul'da tedavileri süren Aysima ve Nursima Öner (8) için zaman daralıyor. Annelerinin kaza sonrası çocuklarının bakımını üstlenememesi üzerine hala Nur Öner (25) tarafından bakımları yapılan ikizler için yürütülen kampanyada istenilen aşamaya gelinemedi. SMA hastası ikizler için 5 yıldır süren kampanyada sadece yüzde 27'ye ulaşabildiklerini belirten hala Nur Öner; "Yeğenlerim Aysima ve Nursima'nın doğum günlerinde geçirdikleri trafik kazası sonrasında SMA Tip 2 hastası olduklarını öğrendik. O kazada yengem yaralandı ve bir daha tam olarak düzelemedi. Yengemin yerine çocukların bakımını ben üstlendim. Ağabeyim Van'da hem yengeme bakıyor hem de kampanyayı yürütüyor. Ben de İstanbul'da stant ve okulları gezerek yardım kumbaraları dağıtıyorum. Aysima ve Nursima için son valilik iznini aldık. Yeğenlerim için artık son 9 ay. Eğer bu sürede kampanyayı yüzde 100 yapamazsak bizim için her şey bitecek. Aslında tek çocuk olsaydı yüzde 54 olacaktık. Ama iki çocuk ve iki ayrı tedavi olduğu için yüzde 27'ye ancak ulaşabildik" dedi. Ramazandan sahura kadar stant başında bekleyerek yeğenleri için yardım topluyor. SMA hastası yeğenlerine hem annelik hem de babalık yapan hala Nur Öner; "İkizler için 21 kilo kriteri var. Şuan Aysima 16.5 Nursima 15.5 kilo ve biz zamanla yarışıyoruz. Çocuklar 21 kiloya ulaşırlarsa bu ilacı alamazlar" diye konuştu.