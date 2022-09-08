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Giriş Tarihi: 8.9.2022 09:09 Son Güncelleme: 8.9.2022 09:13

Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesinde çıkan orman yangını bölgeye sevk edilen ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

AA
Soma’daki orman yangını kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor

Dün Soma ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan, rüzgarın şiddetiyle geniş bir alana yayılan yangın, havadan ve karadan yoğun müdahaleyle yaklaşık 6 saatte kısmen kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekipler gece boyunca müdahale ettikleri yangını, sabah saatlerinde tamamen kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangına 11 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 10 dozer ve 4 su tankeri, 4 TOMA, 22 itfaiye ekibi müdahale etmiş, alevlerin yaklaştığı kırsal Heciz Mahallesi'nde bine yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan güvenli bölgelere taşınmıştı.

Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video

Ayrıca Soma'da dün öğle saatlerinde Adil Mahallesi yakınlarında çıkan diğer orman yangını da ekipler tarafından söndürülmüştü.

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Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı! Soğutma çalışmaları sürüyor
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