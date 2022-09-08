Video Yaşam Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video
Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video

Manisa Soma'daki orman yangını kontrol altına alındı | Video

08.09.2022 | 09:04

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Manisa’nın Soma ilçesinde dün öğleden sonra çıkan yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alındı.

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Manisa'nın Soma ilçesi dün çıkan iki orman yangınıyla alevlere boğuldu. Dün öğle saatlerinde Adil Mahallesinde çıkan yangına kısa sürede müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri buradaki yangını kontrol altına almışken, ilçeye bağlı Kızılören ve Heciz mahalleleri arasındaki ormanlık alanda ikinci bir yangın daha meydana geldi.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 11 helikopter, 6 uçak, 60 arazöz, 8 dozer, 8 yer ekibi, 22 itfaiye ve 150 orman işçisiyle müdahale edildi.
Öte yandan Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 4 TOMA da yangının evlere sıçramaması için köyün girişine konuşlandırıldı. 2 AFAD ekibi ve 3 jandarma ekibinin görev aldığı yangın havadan ve karadan müdahalelerle dün akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.


Mahalleye yakın mesafede bulunan yangın sebebiyle yaklaşık bin küçükbaş hayvan da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Gece saatlerinde havadan 2 gece görüşlü helikopter ve karadan yer ekiplerinin müdahalesinin devam ettiği yangın sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaklaşık 60 hektarlık çam ormanı zarar gördü.

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