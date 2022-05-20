Son dakika: 2 milyon dolarlık miras kavgası! Yarım asırlık yaş farkı aileyi karıştırdı





'SEVEREK EVLENMEDİK'

Harun Erikçi, Hatice Nuran Temizel ile tanıştığında, apartmanda çöp topladığını belirterek "O apartmanda kendisine ait daireler vardı ama çöp topluyordu. Bazı insanlar onu rahatsız ediyordu. Yardımcı olmak istedim, böyle tanıştık.