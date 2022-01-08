Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Arnavutköy'de ortalık karıştı! Ellerine ne geçti ise birbirlerine fırlattılar...
Giriş Tarihi: 8.1.2022 14:45 Son Güncelleme: 8.1.2022 14:54

SON DAKİKA: Arnavutköy'de ortalık karıştı! Ellerine ne geçti ise birbirlerine fırlattılar...

DHA
SON DAKİKA: Arnavutköy’de ortalık karıştı! Ellerine ne geçti ise birbirlerine fırlattılar...

Son dakika haberine göre; Arnavutköy'de iki grup arasındaki sözlü tartışma kısa sürede tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya döndü. Taraflar ellerine ne geldi ise birbirlerine fırlatırken, olay anı bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy'de iki grup arasında yaşanan kavgada taraflar ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlattı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay dün akşam saatlerinde Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi'nde meydana geldi. Önce sözlü olarak tartışan iki grup daha sonra tekmeli yumruklu kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar, cadde üzerinde bulunan malzemeleri birbirlerine fırlattılar.

Kavga anı ve sonrasında yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Çevre esnafının araya girdiği ve ayırmaya çalıştığı kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu sonlandırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Arnavutköy'de ortalık karıştı! Ellerine ne geçti ise birbirlerine fırlattılar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA