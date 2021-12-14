SON DAKİKA: Bakan Bilgin’den açıklama geldi! 3600 ek göstergede son durum ne, ne zaman açıklanacak?

Bu nedenle biz Bakanlık olarak bir araştırma yaptırdık. İşçilere, işverenlere bir de profesyonel yöneticilere sorduk. İşçilerimizin büyük bir çoğunluğu yüzde 37'si 3 bin 750 ile 4 bin TL arasında beklentileri olduğunu söylediler, daha küçük yüzde 9'luk bir oran 4 binin üzerinde rakamlar telaffuz ettiler. Daha aşağıları telaffuz edenler de var. Küçük işletmelerde çalışanlar işçilerin daha alt düzeylerde rakamlar telaffuz ettiklerini gördük. Bu sebepsiz değil. Onlar şunu diyor, 'Evet, biz ücretimizin artmasını istiyoruz ama işimizin devam etmesini istiyoruz.'