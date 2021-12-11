Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması | Video
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Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Toplumun, işçilerin beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapılacağını belirten Bakan Bilgin, "Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır." dedi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda da önemli mesajlar verdi, 2022 yılını işaret etti. Öte yandan Bakan Bilgin, bir milletvekilinin asgari ücretin ne zaman açıklanacağına yönelik sorusuna ise "Pazartesi öğrenirsiniz" yanıtını verdi. İşte detaylar...