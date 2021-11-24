Son dakika: Baklavacı magandaların davası sil baştan! İstinaftan 2 gerekçeli bozma

20 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ, İZAHTAN VARESTE SAVUNMALAR GELDİ

Olaydan kısa bir süre sonra Sel kardeşleri tutukladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir gün sonra hazırladığı jet iddianamede Hasan ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 20'şer yıla kadar hapislerini istedi. Yargılamada sanıklardan Hasan Sel, "Ben şeker hastasıyım. Annemle ilgili sözler de sarf edilince kendimi kaybettim, sinirlendim. Yapmamam gerekiyordu, pişmanım. Yaptığım doğru değil ama aynasını gösterince ben de aynasına vurdum ve kırdım. Aracın arasından geçemeyince, aracına çıktım, istemeden de olsa bastım kaputa" diyerek ilginç bir savunmaya imza attı. Aracı kullanan kardeşi Hüseyin Sel ise karşı tarafı suçlarcasına, "Bir yandan araç kullanıyorum bir yandan da abimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Ayfer Bahçıvan'ın da hamile olduğunu bilmiyorduk. Bu bize yakışan bir durum değil. Maddi hasarı neyse karşılamaya hazırız. Manevi olarak özür dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor" dedi.