SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması! 2022 Temmuz ayı asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı son dakika haberleri işçi ve işverenin gündemindeki yerini koruyor. Yılbaşında rekor zam alan ücret enflasyon oranları sonrası yeniden gündeme geldi. Vatandaşını enflasyona ezdirmeyeceği yönünde açıklamalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dengeleri değiştirecek yeni bir açıklama geldi. Bu noktada "asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne zaman, ne kadar olacak" soruları yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile belirlenecek temmuz zammı son dakika gelişmesiyle gündemde. Peki, asgari ücrete zam var mı, ne kadar olacak? İşte cevaplar…

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI I SON DAKİKA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yeşil ışık yakılan asgari ücret ek zam sürecine yeni bir açıklama eklendi. Erdoğan'ın bugünkü konuşması ardından temmuz zammı yeniden gündemde.