Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bursa'da iki orman yangını! Müdahaleler sürüyor
Giriş Tarihi: 1.4.2022 15:20 Son Güncelleme: 1.4.2022 15:25

Son dakika: Bursa'da iki orman yangını! Müdahaleler sürüyor

Son dakika: Bursa’da iki orman yangını! Müdahaleler sürüyor

Son dakika bilgisine göre Bursa'da ormanlık alanda çıkan iki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Son dakika haberleri... Bursa'da Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KUVVETLİ LODOS ETKİSİYLE YAYILDI

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediyor.

KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR

Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgedeki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Bursa'da ormanlık alanda çıkan iki yangına müdahale sürüyor | Video

Karaislah mevkisinde ağırlıklı olarak örtü yangınının etkili olduğu öğrenildi.

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Son dakika: Bursa'da iki orman yangını! Müdahaleler sürüyor
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