Son dakika: Bursa’da iki orman yangını! Müdahaleler sürüyor

KUVVETLİ LODOS ETKİSİYLE YAYILDI
Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.
Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediyor.
KONTROL ALTINA ALINMAYA ÇALIŞILIYOR
Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgedeki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.
Bursa'da ormanlık alanda çıkan iki yangına müdahale sürüyor | Video
Karaislah mevkisinde ağırlıklı olarak örtü yangınının etkili olduğu öğrenildi.