Son dakika: Bursa’da iki orman yangını! Müdahaleler sürüyor

KUVVETLİ LODOS ETKİSİYLE YAYILDI

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediyor.