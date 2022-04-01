Bursa'da ormanlık alanda çıkan iki yangına müdahale sürüyor | Video

Bursa'da ormanlık alanda çıkan iki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa merkez Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi ile Osmangazi ilçesi Karaislah Mahallesi yakınındaki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kuvvetli lodosun da etkisiyle yayılan alevlerin olduğu bölgelerden yükselen dumanın görülmesi üzerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, iki bölgedeki alevlere çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale ediyor.

Ekipler, rüzgarın etkisinin sürdüğü bölgedeki yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Karaislah mevkisinde ağırlıklı olarak örtü yangınının etkili olduğu öğrenildi.