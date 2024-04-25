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Giriş Tarihi: 25.4.2024 20:27 Son Güncelleme: 25.4.2024 20:56

Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı

Son dakika... Mısır’dan Bulgaristan’a gitmekte olan kuru yük gemisinde Çanakkale Boğazı’ndan geçişi sırasında yangın çıktı. Yangını söndürmek için olay yerine ekipler sevk edilirken Çanakkale Boğazı geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı. Ayrıca gemideki yangında 1 kişinin de yaralı kurtarıldığı öğrenildi.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Cennete ÜSTEMEL Cennete ÜSTEMEL
Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın çıktı

Son dakika... Mısır'dan Bulgaristan'a gitmekte olan Ak Dıscovery isimli 107 metre boyundaki kuru yük gemisinin Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, makine dairesinde yangın çıktı. Yardım çağrıları üzerine gemiye yardım için Kurtarma-3, Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile kılavuz kaptan ve Kıyem-1 hızlı tahlisiye botu olay yerine yönlendirildi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Gemiye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. 14 personelin bulunduğu gemide yangında yaralanan 1 kişi tahliye edildi.

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Son dakika: Çanakkale Boğazı'nda kuru yük gemisinde yangın çıktı
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