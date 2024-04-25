Son dakika: Çanakkale Boğazı’nda kuru yük gemisinde yangın çıktı

Son dakika... Mısır'dan Bulgaristan'a gitmekte olan Ak Dıscovery isimli 107 metre boyundaki kuru yük gemisinin Çanakkale Boğazı Akbaş önlerinde, makine dairesinde yangın çıktı. Yardım çağrıları üzerine gemiye yardım için Kurtarma-3, Kurtarma-13 ve Türkeli römorkörleri ile kılavuz kaptan ve Kıyem-1 hızlı tahlisiye botu olay yerine yönlendirildi.

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Gemiye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. 14 personelin bulunduğu gemide yangında yaralanan 1 kişi tahliye edildi.