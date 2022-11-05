Son Dakika: Datça açıklarında deprem! Muğla’da az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Saat 15:20'de Datça açıklarında deprem meydana geldi. AFAD tarafından duyurulan depremin şiddeti 4.1 olarak ölçülürken, şiddetli sarsıntı Muğla ve çevresinden hissedildi. Vatandaşlar Muğla'da az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte depreme dair detaylar ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi!
SON DAKİKA: DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM
AFAD tarafından Datça açıklarında yaşanan depreme ilişkin veriler duyuruldu. Depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçülürken merkez üssü Ege Denizi - [61.27 km] Datça (Muğla) olarak kaydedildi.
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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.11.05 15:20:53 36.0913 27.5787 8.7 -.- 4.1 4.0 AKDENIZ REVIZE01 (2022.11.05 15:20:53) 2022.11.05 15:14:34 38.9355 41.0248 5.0 -.- 2.4 -.- SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL) İlksel 2022.11.05 14:52:29 37.3827 37.2003 5.9 -.- 1.7 -.- IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2022.11.05 12:33:23 37.2867 31.9357 0.0 -.- 1.8 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2022.11.05 12:17:02 36.5330 26.2733 18.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel 2022.11.05 11:56:16 37.0425 38.7242 0.0 -.- 2.1 -.- KIZILKUYU-(SANLIURFA) İlksel 2022.11.05 11:35:19 38.3732 27.2148 4.6 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel 2022.11.05 10:45:18 38.3215 27.2238 4.8 -.- 1.2 -.- BELENBASI-BUCA (IZMIR) İlksel 2022.11.05 10:40:16 39.1858 27.8017 0.0 -.- 1.8 -.- GEBELER-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2022.11.05 10:31:35 40.6617 31.6467 0.0 -.- 1.3 -.- MESCILER-(BOLU) İlksel 2022.11.05 10:20:11 38.9697 26.0135 5.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel