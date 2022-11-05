Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Datça açıklarında deprem! Muğla’da az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Giriş Tarihi: 5.11.2022 15:29 Son Güncelleme: 5.11.2022 15:44

Son Dakika: Datça açıklarında deprem! Muğla’da az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Son dakika haberine göre Muğla Datça açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü. Depremi hisseden vatandaşlar az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularına yanıt ararken Kandilli Rasathanesi'nden de depreme ilişkin veriler duyuruldu. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile depreme ilişkin detaylar!

Son Dakika: Datça açıklarında deprem! Muğla’da az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Saat 15:20'de Datça açıklarında deprem meydana geldi. AFAD tarafından duyurulan depremin şiddeti 4.1 olarak ölçülürken, şiddetli sarsıntı Muğla ve çevresinden hissedildi. Vatandaşlar Muğla'da az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte depreme dair detaylar ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

SON DAKİKA: DATÇA AÇIKLARINDA DEPREM

AFAD tarafından Datça açıklarında yaşanan depreme ilişkin veriler duyuruldu. Depremin büyüklüğü 4.1 (Mw) olarak ölçülürken merkez üssü Ege Denizi - [61.27 km] Datça (Muğla) olarak kaydedildi.

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KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.11.05 15:20:53  36.0913   27.5787        8.7      -.-  4.1  4.0   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2022.11.05 15:20:53)
2022.11.05 15:14:34  38.9355   41.0248        5.0      -.-  2.4  -.-   SIMSIRPINAR-SOLHAN (BINGOL)                       İlksel
2022.11.05 14:52:29  37.3827   37.2003        5.9      -.-  1.7  -.-   IGDELI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2022.11.05 12:33:23  37.2867   31.9357        0.0      -.-  1.8  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2022.11.05 12:17:02  36.5330   26.2733       18.3      -.-  2.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.11.05 11:56:16  37.0425   38.7242        0.0      -.-  2.1  -.-   KIZILKUYU-(SANLIURFA)                             İlksel
2022.11.05 11:35:19  38.3732   27.2148        4.6      -.-  1.5  -.-   GOKDERE-BORNOVA (IZMIR)                           İlksel
2022.11.05 10:45:18  38.3215   27.2238        4.8      -.-  1.2  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel
2022.11.05 10:40:16  39.1858   27.8017        0.0      -.-  1.8  -.-   GEBELER-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2022.11.05 10:31:35  40.6617   31.6467        0.0      -.-  1.3  -.-   MESCILER-(BOLU)                                   İlksel
2022.11.05 10:20:11  38.9697   26.0135        5.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
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Son Dakika: Datça açıklarında deprem! Muğla’da az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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