Son Dakika: Datça açıklarında deprem! Muğla’da az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Saat 15:20'de Datça açıklarında deprem meydana geldi. AFAD tarafından duyurulan depremin şiddeti 4.1 olarak ölçülürken, şiddetli sarsıntı Muğla ve çevresinden hissedildi. Vatandaşlar Muğla'da az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde sorularıyla araştırmaları hızlandırdı. İşte depreme dair detaylar ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi!