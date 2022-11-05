SON DAKİKA: Muğla açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem! | Video

Son dakika haberi: Muğla Datça açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin şiddeti 4.1 olarak ölçüldü.

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.20'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, deprem yerin 6.7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Meydana gelen depremde her hangi bir can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.