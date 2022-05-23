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Giriş Tarihi: 23.5.2022 14:24 Son Güncelleme: 23.5.2022 14:39

SON DAKİKA: Fatih'te güpegündüz sıcak çatışma! Polisin silahını alarak defalarca ateş etti! Yaralılar var...

DHA
SON DAKİKA: Fatih’te güpegündüz sıcak çatışma! Polisin silahını alarak defalarca ateş etti! Yaralılar var...

Son dakika haberine göre; İstanbul'un Fatih ilçesinde iki grup arasında çatışma çıktı. Olaya müdahale eden polislerden biri çatışmada yaralandı. Bir kişi polisin silahını alarak karşı gruba defalarca ateş etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Fatih'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri polis 5 kişi yaralandı. Çatışma anına ait yeni cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği , polisin silahını alan bir kişinin de karşı tarafa ateş ettiği görülüyor.

YARALILAR VAR!

Fatih Beyazıt Çadırcılar Sokak'ta iki grup arasında saat 10.00 sıralarında silahlı kavga çıktı. Kavgaya müdahale etmek isteyen bir sivil polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri de güvenlik önlemi alırken biri polis 5 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis 9 kişiyi gözaltına aldı.

ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI

Çatışma anına ait yeni cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği , polisin silahını alan bir kişinin de karşı tarafa ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

İŞTE O ANLAR

Polisin silahını alıp çatışmaya girdi! Beyazıt'taki çatışmanın en sıcak anları kamerada | Video

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SON DAKİKA: Fatih'te güpegündüz sıcak çatışma! Polisin silahını alarak defalarca ateş etti! Yaralılar var...
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