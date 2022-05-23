SON DAKİKA: Fatih’te güpegündüz sıcak çatışma! Polisin silahını alarak defalarca ateş etti! Yaralılar var...

ÇATIŞMANIN EN SICAK ANLARI



Çatışma anına ait yeni cep telefonu kamerası ortaya çıktı. Çatışma anında polise defalarca ateş edildiği , polisin silahını alan bir kişinin de karşı tarafa ateş ettiği görülüyor. Yaralanan polis de çevredekiler ve meslektaşları tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırılıyor.

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Polisin silahını alıp çatışmaya girdi! Beyazıt'taki çatışmanın en sıcak anları kamerada | Video