SON DAKİKA: Film yapımcısı ’Saldırıya uğradım’ demişti! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ilçesinde 30 Mayıs'ta Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na müracaatta bulunan film yapımcısı 49 yaşındaki Sertuğ Altepkin, silahlı saldırıya uğradığı gerekçesiyle şikayette bulundu.
"ÜÇ EL ATEŞ EDİLDİ" DEDİ
Sertuğ Alptekin, Torba- Gölköy istikametinde kamyonetiyle seyir halindeyken aracına ormanlık alandan üç el ateş edildiğini ve kurşunlardan birinin aracına isabet ettiğini belirtti. Ünlü yapımcı, karakolda elinden swap örneği alınmasını reddettiği öğrenildi.
Alptekin'in jandarmaya yaptığı şikayetin ardından Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT'ın olay yerinde inceleme başlattı.
Araştırma sonucunda aracın sağ arka kapı saç üzerinde bir adet mermi giriş ve çıkış izi tespit edildi. Ayrıca, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede orman yolu üzerinde 3 adet 9 mm. boş kovan bulundu.
KURŞUNLAR KENDİ TABANCASINDAN
Şahsın olay öncesinde emniyete müracaat ederek adına kayıtlı 3 adet bulundurma ruhsatlı tabancaya can güvenliği gerekçesiyle taşıma ruhsat talebinde bulunduğu öğrenildi. Şahsa ait 3 ruhsatlı tabanca ve olay yerine uzak noktada bulunan 3 boş kovan Söke Jandarma Kriminal Laboratuvarına mukayese amacıyla gönderildi.
Yapılan inceleme sonucunda 3 boş kovanın Alptekin'in adına ruhsatlı 9 mm Heckler Koch marka tabancadan atıldığı tespit edildi. Suç uydurma iddiasıyla gözaltına alınan Alptekin, sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.