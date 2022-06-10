SON DAKİKA: Film yapımcısı ’Saldırıya uğradım’ demişti! Şoke eden gerçek ortaya çıktı

Alptekin'in jandarmaya yaptığı şikayetin ardından Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT'ın olay yerinde inceleme başlattı.

Araştırma sonucunda aracın sağ arka kapı saç üzerinde bir adet mermi giriş ve çıkış izi tespit edildi. Ayrıca, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede orman yolu üzerinde 3 adet 9 mm. boş kovan bulundu.