Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?

POLATLAR DOSYASINDA AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.