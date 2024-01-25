Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.
POLAT ÇİFTİNİN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK
İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 12 şüphelinin SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) sistemiyle ifadelerini aldı.