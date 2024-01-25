Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?
Giriş Tarihi: 25.1.2024 15:51 Son Güncelleme: 25.1.2024 16:39

Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?

Son dakika haberi: Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 tutuklu sanığın aylık tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?

Son dakika haberi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Vergi kanununa muhalefet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

POLATLAR DOSYASINDA AYLIK TUTUKLULUK İNCELEMESİ YAPILDI

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunan Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin aylık tutukluluk incelemesi gerçekleştirildi.

Savcılık, dosyayı aylık tutukluluk incelemesi yapması adına İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi.

POLAT ÇİFTİNİN TUTUKLULUK HALLERİ DEVAM EDECEK

İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği Dilan ve Engin Polat'ın da bulunduğu 12 şüphelinin SEGBIS(Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi) sistemiyle ifadelerini aldı.

Şüphelilerin tahliyelerini talep ettiği öğrenilirken kararını açıklayan mahkeme tahliye taleplerini reddederek 12 şüphelinin de tutukluluğunun devamına karar verdi.

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Son dakika haberi: Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutukluluk halleri devam edecek mi?
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