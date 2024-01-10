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Haberler Galeri Polat ailesine yeni dava yolda! Komşu kavgasından “tehdit”, “hakaret”, “ev basma” ve “yaralama” çıktı
Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 08:16

Polat ailesine yeni dava yolda! Komşu kavgasından “tehdit”, “hakaret”, “ev basma” ve “yaralama” çıktı

Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat'ın yaşadıkları lüks sitede komşularıyla araç parkı yüzünden kavga ettikleri olayda savcılık ilk kararını verdi. Engin Polat'ın doğum günü için düzenlenen partide park yeri yüzünden adliyelik olan taraflar için savcılık, Dilan Polat'ın komşusunun evini bastığı, Sıla Doğu'nun da komşuyu darp ettiği noktasında takipsizlik verdi. Ancak Dilan ve Engin Polat hakkında "yaralama" ve "birden fazla kişiyle tehdit" gibi suçlardan dava açılacağını bildirdi.

ARZU KAYA
Polat ailesine yeni dava yolda! Komşu kavgasından “tehdit”, “hakaret”, “ev basma” ve “yaralama” çıktı

Aralarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu bulunan Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada yeni bir gelişme yaşandı.

Polat ailesine yeni dava yolda! Komşu kavgasından “tehdit”, “hakaret”, “ev basma” ve “yaralama” çıktı

Olay, 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy'de yaşandı. Lüks konakların bulunduğu bir sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle bir parti organize etti.

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Polat ailesine yeni dava yolda! Komşu kavgasından “tehdit”, “hakaret”, “ev basma” ve “yaralama” çıktı

Dilan Polat eşi için yaptırdığı "Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek" yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evine Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat'ın yanı sıra çok sayıda konuk geldi. Bu nedenle iddiaya göre site dışından çok sayıda misafir gelmesiyle park sorunu yaşandı.

Polat ailesine yeni dava yolda! Komşu kavgasından “tehdit”, “hakaret”, “ev basma” ve “yaralama” çıktı

KOMŞU, ARACINI YOLA KOYMAK ZORUNDA KALDI
Polat ailesinin komşusu Metin A. ikametine geldiğinde Polatlara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edilmesi nedeniyle aracını koyacak yer bulamadı. Sokak üzerine park etmek zorunda kaldı.

Polat ailesine yeni dava yolda! Komşu kavgasından “tehdit”, “hakaret”, “ev basma” ve “yaralama” çıktı

PARK KAVGASINDA TARAFLAR BİRBİRİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU
Bu sırada Engin ve Dilan Polat'ın partisinde konuk olarak bulunan Songül S.'nin bebeği ateşlendi. Doktora götürülmek istendiğinde ise Metin A.'nın park etmiş olduğu araç nedeniyle çıkış yapılamadı.

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