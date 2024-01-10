Giriş Tarihi: 10.01.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
08:16
Polat ailesine yeni dava yolda! Komşu kavgasından “tehdit”, “hakaret”, “ev basma” ve “yaralama” çıktı
Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan ve Engin Polat'ın yaşadıkları lüks sitede komşularıyla araç parkı yüzünden kavga ettikleri olayda savcılık ilk kararını verdi. Engin Polat'ın doğum günü için düzenlenen partide park yeri yüzünden adliyelik olan taraflar için savcılık, Dilan Polat'ın komşusunun evini bastığı, Sıla Doğu'nun da komşuyu darp ettiği noktasında takipsizlik verdi. Ancak Dilan ve Engin Polat hakkında "yaralama" ve "birden fazla kişiyle tehdit" gibi suçlardan dava açılacağını bildirdi.