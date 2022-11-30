Son dakika haberi: Gölcük’teki kanlı olayda yeni gelişme! Yengesi Gizem Özçelik’i ekmek bıçağıyla yaralayıp intihar etmişti..

24 yaşındaki Kerem Seçkin, dayısının eşi olan Gizem Özçelik'in oturduğu eve gitmiş ve burada nedeni belli olmayan bir olaydan dolayı tartışmışlar, Seçkin, ekmek bıçağı ile Özçelik'i, boynundan, yüzünden ve ellerinden yaraladıktan sonra kendini 3. kattan aşağıya atarak intihar etmişti.