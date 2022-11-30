Son dakika haberi: Gölcük’teki kanlı olayda yeni gelişme! Yengesi Gizem Özçelik’i ekmek bıçağıyla yaralayıp intihar etmişti..

Gölcük'te 2 gün arayla yaşanan kanlı olaylar, vatandaşları tedirgin ederken, bu kanlı olayların neden gerçekleştirildiği de merak konusu olmaya başladı.
Pazar günü yaşanan ve iki gencin hayatını kaybetmesinin ardından bu seferde dün öğleden sonra kanlı ve dehşet bir olay daha yaşanmıştı.
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yuğun bakım servisinde kısa bir sürü uyutulan 29 yaşındaki Gizem Özçelik, hayati tehlikeyi atlatarak bu sabah servise alındı.
Öte yandan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavisi süren Kerem Seçkin'inde hayati tehlikeyi atlattığı, durumun iyi olduğu öğrenildi.
Polis şildi hayati tehlikeleri olmayan Özçelik ve Seçkin'in ifadelerine başvuracak. Tüm gerçekler alınacak olan ifadeler sonrası ortaya çıkacak.