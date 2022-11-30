Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberi: Gölcük'teki kanlı olayda yeni gelişme! Yengesi Gizem Özçelik'i ekmek bıçağıyla yaralayıp intihar etmişti..
Giriş Tarihi: 30.11.2022 13:13

Son dakika haberi: Gölcük'teki kanlı olayda yeni gelişme! Yengesi Gizem Özçelik'i ekmek bıçağıyla yaralayıp intihar etmişti..

Son dakika haberi: Gölcük Bulvarı 504’uncu sokakta oturan dayısının eşi Gizem Özçelik’i ekmek bıçağıyla boynundan, yüzünden ve elinden yaralanan, ardından kendini 3. Kattan aşağıya atarak intihar eden Kerem Çelik’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Gizem Özçelik ise yoğun bakım ünitesinden çıkıp, servise geçirildi.

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Son dakika haberi: Gölcük’teki kanlı olayda yeni gelişme! Yengesi Gizem Özçelik’i ekmek bıçağıyla yaralayıp intihar etmişti..

Gölcük'te 2 gün arayla yaşanan kanlı olaylar, vatandaşları tedirgin ederken, bu kanlı olayların neden gerçekleştirildiği de merak konusu olmaya başladı.

Pazar günü yaşanan ve iki gencin hayatını kaybetmesinin ardından bu seferde dün öğleden sonra kanlı ve dehşet bir olay daha yaşanmıştı.

24 yaşındaki Kerem Seçkin, dayısının eşi olan Gizem Özçelik'in oturduğu eve gitmiş ve burada nedeni belli olmayan bir olaydan dolayı tartışmışlar, Seçkin, ekmek bıçağı ile Özçelik'i, boynundan, yüzünden ve ellerinden yaraladıktan sonra kendini 3. kattan aşağıya atarak intihar etmişti.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yuğun bakım servisinde kısa bir sürü uyutulan 29 yaşındaki Gizem Özçelik, hayati tehlikeyi atlatarak bu sabah servise alındı.

Öte yandan İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavisi süren Kerem Seçkin'inde hayati tehlikeyi atlattığı, durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis şildi hayati tehlikeleri olmayan Özçelik ve Seçkin'in ifadelerine başvuracak. Tüm gerçekler alınacak olan ifadeler sonrası ortaya çıkacak.

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Son dakika haberi: Gölcük'teki kanlı olayda yeni gelişme! Yengesi Gizem Özçelik'i ekmek bıçağıyla yaralayıp intihar etmişti..
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