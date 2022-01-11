Son dakika haberi: Kolombiya’daki operasyonun sonu İstanbul’da bitti! Tonlarca uyuşturucuyu getirdikleri yöntem şoke etti

Son dakika haberi: Kolombiya Polisi; 9 Haziran 2020 tarihinde Buenaventure Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda; 4.9 ton Kokain maddesi ele geçirdi. Söz konusu uyuşturucu maddenin Türkiye'ye gideceği iddia edilince Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri özel bir çalışma başlattı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddenin iki farklı konteyner içerisinde bulunan toplam 51.9 ton ağırlığındaki "Granül Kauçuk" maddesine emdirilmiş şekilde ele geçirildiği, konteynerlerin varış noktasının İstanbul Ambarlı Limanı olduğu ve konteynerlerin Türkiye'deki alıcısının yine İstanbul'da faaliyet yürüten bir şirketin sahibi M.K. olduğu tespit edildi.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Geniş kapsamlı bir teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı. 16 ay boyunca yürütülen çalışmaların sonucunda eş zamanlı operasyon düzenlendi. M.K., K.U., S.G., E.O., M.B., H.G., T.Y., A.D., A.P., A.K., A.S., Ü.Y., F.C.G. ve A.B isimli 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatlı tabanca, 1 ruhsatlı av tüfeği ve 91 mermi ele geçirildi.