SON DAKİKA | Nisa bebeğin öz annesi için hesap vakti! İlk kez hakim karşısına çıkıyor

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Ebru S. cezaevinden getirilirken taraf avukatları ve müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.

"BİLEREK VE İSTEYEREK BIRAKMADIM"

Tutuklu sanık Ebru S., savunmasında suç kastı olmadığını belirterek "Bebeğimi bilerek ve isteyerek bırakmadım. Evin önüne bırakıp zile bastım. Beni görmemeleri için de oradan ayrıldım. 1 gün sonra gidip baktım ve orada yoktu. Özellikle sokağın kalabalık olduğu bir zamanda bıraktım. Polis bana 20 dakika sonra bulunduğunu ve sağlığının iyi olduğunu söyledi. Ambulans gelince görevlilerden biri bebeğimi emzirmiş. Daha sonra bebek kurumda rahatsızlanmış. 1 ay erken doğmuştu. 16 gün yoğun bakımda kaldı. O zaman ben anne sütü vermiştim. Sonrasında da bir sağlık sorunu yoktu. Bıraktığımda 3 aylıktı. Aşıları da tamdı. Mamaya da alışıktı. Gideceğim yer kabul etmediği için bırakmak zorunda kaldım" dedi.