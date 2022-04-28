SON DAKİKA | Nisa bebeğin öz annesi için hesap vakti! İlk kez hakim karşısına çıkıyor

Türkiye'yi ağlatan acı olayda öz anne Ebru S. 29 Mart günü bebeğinin karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sararak pusetin içinde Pendik'te bulunan boş bir arsaya bırakmıştı. Bebeğin bulunmasının ardından Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, minik yavruya sütannelik yapmış, adını da 'Nisa' koymuştu. Tüm Türkiye'nin Nisa bebek olarak tanığı bebeğin öz annesi Ebru S. ise olayın ardından gözaltına alınarak adli makamlarca tutuklanmıştı.
2 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Öz anne Ebru S. hakkında jet bir iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheli öz annenin 'Terk' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.
İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA
İstanbul Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi bugün görüldü. Duruşmaya sanık Ebru S. cezaevinden getirilirken taraf avukatları ve müşteki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da mahkeme salonunda hazır bulundu.
"BİLEREK VE İSTEYEREK BIRAKMADIM"
Tutuklu sanık Ebru S., savunmasında suç kastı olmadığını belirterek "Bebeğimi bilerek ve isteyerek bırakmadım. Evin önüne bırakıp zile bastım. Beni görmemeleri için de oradan ayrıldım. 1 gün sonra gidip baktım ve orada yoktu. Özellikle sokağın kalabalık olduğu bir zamanda bıraktım. Polis bana 20 dakika sonra bulunduğunu ve sağlığının iyi olduğunu söyledi. Ambulans gelince görevlilerden biri bebeğimi emzirmiş. Daha sonra bebek kurumda rahatsızlanmış. 1 ay erken doğmuştu. 16 gün yoğun bakımda kaldı. O zaman ben anne sütü vermiştim. Sonrasında da bir sağlık sorunu yoktu. Bıraktığımda 3 aylıktı. Aşıları da tamdı. Mamaya da alışıktı. Gideceğim yer kabul etmediği için bırakmak zorunda kaldım" dedi.
SOSYAL İNCELEME RAPORU DOSYAYA SUNULACAÖ
Sanık avukatı, "Tutukluluk gerektirmeyen bir durumdur. Toplum ve basının tepkisinden dolayı tutuklandığını düşünüyorum" şeklinde konuşurken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, sosyal inceleme raporunu da dosyaya sunacaklarını bekleyerek. "Çocuğun tedavisi Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nde devam etmektedir. Davayı yakından takip etmeye devam edeceğiz" şekilde konuştu.
HASTANEDEN SAĞLIK DURUMU İSTENDİ
Duruşmada Cumhuriyet savcısı, 'Terk' suçundan sanık hakkında cezalandırılması için dava açılmış ise de mağdurun sağlık durumuna göre, sevk edildiği Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'nden sağlık durumunun sorulmasını ve sanığa yüklenilen suçun değişme ihtimalinin bulunması göz önüne alınarak tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.
ÖZ ANNENİN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Mahkeme, duruşma sonu tutuklu sanık Ebru S.'nin bu aşamada tutukluluk halinin devamına ve bebeğin bulunduğu Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi'ne müzekkere yazılarak sağlık durumu hakkında bilgi verilmesine, mağdur bebeğin 'Terk' suçundan yaralanıp yaralanmadığına ya da zarar görüp görmediğine dair tıbbi evrakların istenmesine karar vererek davayı erteledi.Son dakika: Nisa bebek Türkiye’yi ağlatmıştı! Annenin telefon konuşması vicdanları sızlattı!