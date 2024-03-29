Haberler Yaşam Haberleri Halı fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı!
Giriş Tarihi: 29.3.2024 09:06 Son Güncelleme: 29.3.2024 10:20

Halı fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı!

İstanbul Küçükçekmece'deki bir halı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin bir buçuk saatlik müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı.

DHA
Halı fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı!

Yangın, saat 06.30 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan halı fabrikasında çıktı. Yangını gören fabrikadaki işçiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İstanbul'un birçok noktasından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından söndürdü.İşçilerin kendi imkanlarıyla fabrikadan çıktığı öğrenilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Küçükçekmece'de fabrika yangını | Video

"DUYUP GELDİM"

Fabrika işçilerinden İrfan Akay, "Çok üzgünüz sıkıntımız büyük. Gece vardiyasındaki arkadaşlarımdan duyup geldim. Bir yardımım dokunur diye. İtfaiyemizden Allah razı olsun yangını söndürdüler. İçeride çalışan işçiler vardı. Güvenlik görevlisi yangını söndürmeye çalışıyor. Söndüremeyince işçilere haber veriyor ve işçiler dışarı çıkıyor. İşçiler çıkınca da elektrikler kesiliyor" dedi

ARKADAŞINA GÖNDER
Halı fabrikasında yangın: Alevler kontrol altına alındı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA