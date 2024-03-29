Küçükçekmece'de fabrika yangını | Video
Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre halı üretimi yapılan fabrikada içeride mahsur kalan işçiler olması muhtemel. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
Küçükçekmece'de fabrika yangını | Video 29.03.2024 | 08:33
00:26
Selektör yaptı diye önünü kesti, yumruk attı | Video 29.03.2024 | 06:02
00:54
Kağıt mendil almayı reddeden genç kızı darbettiler | Video 28.03.2024 | 16:00
01:03
01:30
Malatya’da 18 kilo kubar esrar ele geçirildi | Video 28.03.2024 | 15:43
02:18
Başakşehir'de kamyonet hafriyat kamyonuna çarptı; 2 yaralı | Video 28.03.2024 | 15:19
01:00
01:23
Ümraniye'de 1'i ağır 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada | Video 28.03.2024 | 14:55
02:01
05:05
Defalarca bıçakladığı eşinin başında beklerken gözaltına alındı | Video 28.03.2024 | 12:49
03:37
00:15
01:57
03:06
Jandarma, EFT dolandırıcılarını yakaladı | Video 28.03.2024 | 10:59
01:07
07:51
01:08
Kayınbiraderine cadde ortasında tabancayla ateş etti | Video 28.03.2024 | 10:57
04:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Mart 2024 Perşembe atv izle! | Video 28.03.2024 | 10:26
00:47
00:21
Beylikdüzü’nde magandalar silahla havaya rastgele böyle ateş etti | Video 28.03.2024 | 10:04