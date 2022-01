Son Dakika Haberi: İstanbul Bahçelievler’de 7 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı ve İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi

Son dakika haberi... İstanbul Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 7 katlı boş bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında yoldan geçenler olduğu belirtiliyor. Son yaşanılan depremde boşaltılan binada ölü ve yaralıların olup olmadığı bilgisi henüz verilmedi.

Son dakika: Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü, olay yerinden ilk görüntüler! Çökme anında yoldan geçenlerin olduğu tahmin ediliyor | Video

Bahçelievler Siyavuşpaşa'da bir bina çöktü. Binanın daha önce zayıf görüldüğü için boşaltıldı ve çökme sırasında boş olduğunu yetkililer bize söyledi. Olay yerinde çok tahribat ve enkaz yığınları oluştu. Tedbir amacıyla itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.







Şuan edindiğimiz ilk bilgiye göre bina boş olduğu söylendi ve yaralı haberi henüz yok. Sokaktaki bazı araçlarda maddi hasarlar oluştu.

BAHHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Binayı daha önce boşalttık. Yarın da yıkılması planlanıyordu. Bugün bir şekilde yan yattı. Diğer binaya da hasar vermiş. Bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Bu bina için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar" dedi.



Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın 5 ay önce hasar nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olay yerinde çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor. Çöken bina havadan görüntülendi. Öte yandan binanın çökmeden önceki durumu ortaya çıktı.







"BİNAYI DAHA ÖNCE BOŞALTTIK"



Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise olay yerinde yaptığı açıklamada, "Binayı daha önce boşalttık. Yarın da yıkılması planlanıyordu. Bugün bir şekilde yan yattı. Diğer binaya da hasar vermiş. Yan duvarları çökmüş. Bir can kaybımız ya da yaralımız yok. Bu bina için arkadaşlarımız çalışmaya devam ediyorlar. Kalan kimse olmadığı için bir sorun gözükmüyor. Ama altına boş olduğu için kağıt toplayıcısının girdiği söyleniyor. Bazı kişiler ise çıktığını belirtti. AFAD ve belediye ekiplerimiz burada. Köpekler dinledi. Şu an için altına kimse olmadığını biliyoruz. Molozları kaldıracağız. Diğer binayı da boşalttık. Hasar gören bina 1 yıllık binadır. Etrafında bulunan binaları boşalttık. Neden yıkıldığı belli değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valiliği: Bahçelievler kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.



Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.

İSTANBUL VALİLİĞİ: YIKILAN BİNANIN YANINDAKİ 5 BİNA TEDBİREN BOŞALTILDI

İstanbul Valiliği, Bahçelievler'de çöken 7 katlı boş binaya ilişkin yaptığı açıklamayla, yıkılan binanın yanındaki 5 binanın tedbiren boşaltıldığını duyurdu.



Açıklamada, "Bugün saat 14.44'de Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesi, Emek Caddesinde bulunan 7 katlı Hacı Temur Apartmanı, henüz tespit edilemeyen bir nedenle çökmüştür. Alınan bilgilere göre; binanın 1991 yılında yapıldığı, 26 Eylül'de Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan tetkiklerde riskli olduğu tespit edilmiş, 27 Aralık 2019 tarihinde Bahçelievler Belediyesi tarafından 6306 Sayılı Yasa kapsamında tamamen tahliye edilerek; ilgili kurumlarca elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesilmiş, binada ikamet eden bulunmadığı anlaşılmıştır." bilgilerine yer verildi.



Açıklama şöyle devam etti:



"Olay yerine AFAD Arama Kurtarma Birliği ve K9 Köpek Arama Timi, Polis, 112 Acil Sağlık, İtfaiye, İSKİ, İGDAŞ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediye ekipleri sevk edilmiştir. Çökme esnasında yandaki bir binanın ilk üç katında maddi hasar meydana gelmiş, hafif şekilde yaralanan bir vatandaşımız ise sevk edildiği Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde



ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Enkaz altında kalan bir kimse olup olmadığının tespiti konusunda AFAD, İtfaiye ve Bahçelievler Arama Kurtarma Birliği ekipleri çalışmalarını sürdürmektedir. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır. Yıkılan binanın yanındaki 5 bina tedbir amacıyla boşaltılmış, bina sakinlerinin misafir



edilmesi için Bahçelievler Belediyemizce gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Bahçelievler ilçemize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI



İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Bahçelievler'de çöken bina ile ilgili yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan birisi" dedi.







Bahçelievler Siyavuşpaşa Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bir bina çöktü. Çökme sonucu herhangi bir yaralı ya da can kaybının yaşanıp yaşanmadığı belirsizliğini korurken, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner açıklama yaptı. Çöken binanın deprem sonrası ağır hasarlı olarak boşaltılan binalardan birisi olduğunu belirten Hacı Mehmet Güner, "Çok hızlı intikal edeceğiz.







Bize de şu anda bilgiler geldi. Deprem sonrası tespitlerimizde ağır hasarlı olarak boşalttığımız binalardan biri olduğu kayıtlarımızda görünüyor. İnşallah enkaz altında kalan olmadığı temennisiyle can kaybının yaşanmaması dileklerimizi buradan belirtiyoruz" diye konuştu.



AFAD'DAN AÇIKLAMA



Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü. Bir süre önce hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenilen binanın enkazında herhangi birisinin kalmış olma ihtimaline karşı AFAD ekipleri hassas cihazlarla ses dinledi. Ekipler dinleme yaptığı sırada vatandaşlar da ses çıkarmamak için yere çöktü. Hassas burunlu köpekler enkazda arama yaptı. Vatandaşların büyük panik yaşadığı çökme nedeniyle çevredeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.



Edinilen bilgilere göre, Siyavuşpaşa Mahallesi Narlı Sokak'ta bulunan 7 katlı bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken binanın bir süre önce hasarlı olduğu için boşaltıldığı öğrenildi. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar panik yaşadı. Sokağa dökülen vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.





AFAD HASSAS CİHAZLARLA SES DİNLEMESİ YAPTI, VATANDAŞLAR YERE ÇÖKTÜ



Boş olduğu öğrenilen binanın altında caddede yürüyen herhangi birisinin kalmış olma ihtimaline karşı çalışma başlatıldı. AFAD ekipleri enkazda hassas cihazlarla ses dinleme çalışması yaptı. Çalışma sırada ekipler enkazın çevresinde toplanan vatandaşlardan da sessiz olmalarını istedi. Bunun üzerine vatandaşlar ses çıkartmamak için yere çöktü.





HASSAS BURUNLU KÖPEKLER ENKAZDA ARAMA YAPTI



Çökmenin hemen ardından olay yerine hassas burunlu köpekler getirildi. AFAD ekiplerinin ses dinleme çalışmalarının ardından hassas burunlu köpekler enkazda arama yaptı. 2 araba binanın altında kaldı, çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı



Kaldırımda park halinde bulunan 2 araba çöken binanın altında kaldı. Çöken binanın karşısındaki binada da hasar oluştu.



Çevredeki binalar tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor. Enkazın altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

BAHÇELİEVLER'DE YARALI KURTULAN KADIN KONUŞTU

Bahçelievler'de çöken binanın yanındaki apartmanda yaşayan ve yaralanan kadın yaşadıklarını anlattı. Bahtiyar Cengiz, "Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar" dedi.



Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesinde bulunan ve kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltıldığı öğrenilen bina çöktü. Çökme sırasında yan binada yaşayan Bahtiyar Cengiz isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Bahtiyar Cengiz, "Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar" dedi.

