Son dakika: Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü, olay yerinden ilk görüntüler! Çökme anında yoldan geçenlerin olduğu tahmin ediliyor | Video
İstanbul Bahçelievler'de alınan son dakika bilgisine göre 6 katlı bina çöktü! İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı boş bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme anında etrafındaki binalar da zarar görürken henüz ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında yoldan geçenler olduğu tahmin edilirken itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:44
01:59
03:21
00:33
Otobüsten inen kadına motosiklet çarptı 14.02.2020 | 14:39
03:13
01:33
Apple’ın açığını bulan genç, ödülünü depremzedelere bağışladı | Video 14.02.2020 | 14:32
00:49
00:37
18:44
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar 14.02.2020 | 14:20
01:51
Dünya'da 'koronavirüs'ten bin 384 ölüm! 14.02.2020 | 14:10
03:43
CHP'li Özgür Özel'in hakaretlerine işçilerden tepki | Video 14.02.2020 | 12:43
00:53
Son dakika! CHP'li Özgür Özel'den TBMM'de işçilere çirkin hakaretler | Video 14.02.2020 | 13:06
01:50
01:33
Apple’ın açığını bulan genç ödülünü depremzedelere bağışladı 14.02.2020 | 12:50
03:05
13:38
03:28
İşte Survivor 2020 yarışmacılarının özellikleri... | Video 14.02.2020 | 11:49
03:28
01:30