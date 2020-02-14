Son dakika: Bahçelievler'de 7 katlı bina çöktü, olay yerinden ilk görüntüler! Çökme anında yoldan geçenlerin olduğu tahmin ediliyor | Video

İstanbul Bahçelievler'de alınan son dakika bilgisine göre 6 katlı bina çöktü! İstanbul Bahçelievler'de 6 katlı boş bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çökme anında etrafındaki binalar da zarar görürken henüz ölü ya da yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında yoldan geçenler olduğu tahmin edilirken itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.