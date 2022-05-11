SON DAKİKA | İstanbul’da İSKİ’ye ait su borusu patladı! Yollar göle döndü: O anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika haberi... İstanbul'da Esenyurt-Başakşehir mevkiinde bulunan ve çevre ilçeleri besleyen İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ait Şahintepe İsale Hattı'nda boru patlaması meydana geldi. Patlama nedeniyle havaya metrelerce su fışkırdı.
Yeşilkent ile Bahçeşehir Bağlantı yolunun kenarındaki İSKİ'ye ait Şahintepe isale hattında vantuz patlaması sonucu yollar göle döndü.
Basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Göle dönen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Bahçeşehir'de İSKİ'nin su borusu patladı, fışkıran su metrelerce yüksekliğe ulaştı | Video