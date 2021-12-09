Son dakika: İzmir Narlıdere’de istinat duvarı çöktü! 88 daire boşaltıldı

Geçtiğimiz dönemlerde İzmir depremi nedeniyle endişe yaşayan insanlar dışarıya kaçmaya başladı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik önlemleri alındı. Buradaki sorun yıllardır var. Gerekli incelemeler yapılmıştı ekipler tarafından. Biz sonuç alamadık. Bu beklenen bir şeydi. Çok şükür daha büyük bir olay olmadı. Eğer daha büyük bir kayma olsaydı bir bina tamamen diğer binanın üzerine yıkılırdı" diye konuştu.