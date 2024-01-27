SON DAKİKA | İzmir’de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi





Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir merkezli meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Elban şu ifadeleri kullandı;

Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki #deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.