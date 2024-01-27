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Giriş Tarihi: 27.1.2024 08:26 Son Güncelleme: 27.1.2024 09:00

SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberi... İzmir Menderes'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Saat 08.19'da meydana gelen depremin derinliği 8.51 KM olarak ölçüldü.

DHA
AA
SON DAKİKA | İzmir’de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan Richter ölçeğine göre 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin merkez üssünü Ege Denizi'nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 08.19'da oldu. İzmir'in Menderes ilçesinin 5,42 kilometre açığında, yerin 8,51 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, İzmir'in yanı sıra Manisa'da da hissedildi.

SON DAKİKA: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi | Video



Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin bölgede saha çalışmalar sürüyor.

İZMİR VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir merkezli meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından, kendilerine bildirilen herhangi bir olumsuz durumun olmadığını belirtti. Sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Elban şu ifadeleri kullandı;

Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak 08.19 itibarıyla meydana gelen 5.1 şiddetindeki #deprem ile ilgili valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.

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SON DAKİKA | İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
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