Video Yaşam SON DAKİKA: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi | Video
SON DAKİKA: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi | Video

SON DAKİKA: İzmir'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi | Video

27.01.2024 | 08:42

Son dakika haberi... İzmir Menderes'te 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Saat 08.19'da meydana gelen depremin derinliği 8.51 KM olarak ölçüldü.

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