Son dakika: Kadir Şeker davasında flaş gelişme: Heyecanla bekliyoruz

'SONUCU BEKLİYORUZ'

Aladağ, "Sanık müdafi olarak, hem ilk derecede kovuşturma sürecinde, hem istinaf mahkemesinde sunulan dilekçede hem de Yargıtay aşamasındaki sunulan dilekçede, 'kasten öldürme' fiilinin Kadir'in içerisinde bulunduğu olay neticesinde olmayacağını, Kadir'in kasten birine zarar veremeyeceğini ifade ettik. Darp edildiğini, hakaret edildiğini, boğazına sarıldığını, en kutsalına kötü sözler söylendiğini, bu nedenle artık çaresi kalmayan Kadir'in, istemeden, istem dışı bu olayı gerçekleştirdiğini ifade ettik. Yargıtay'ın, bizim düşüncemiz doğrultusunda bir karar vermesini bekliyoruz. Bunu da herkes gibi biz de heyecanla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.