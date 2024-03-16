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Giriş Tarihi: 16.3.2024 16:35 Son Güncelleme: 16.3.2024 16:42

SON DAKİKA | Kocaeli’de gemi limana çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana yanaşan geminin kıyıya çarpması nedeniyle vinçler devrildi. Kaza anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
SON DAKİKA | Kocaeli’de gemi limana çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana yanaşan geminin kıyıya çarpması nedeniyle vinçler devrildi. Kaza anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi | Video

Uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayda yaralının olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

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SON DAKİKA | Kocaeli’de gemi limana çarptı! Korku dolu anlar kamerada
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