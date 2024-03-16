SON DAKİKA | Kocaeli’de gemi limana çarptı! Korku dolu anlar kamerada

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan özel bir limana yanaşan geminin kıyıya çarpması nedeniyle vinçler devrildi. Kaza anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi | Video
Uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olayda yaralının olup olmadığı henüz öğrenilemedi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.